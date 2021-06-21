«Интер» не отпустил Хакими в «Челси»

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21 Июня 2021, 08:30,
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Лондонский «Челси» не смог договориться с миланским «Интером» относительно трансфера марокканского защитника Ашрафа Хакими, утверждает Sportitalia.
Источник рапортует, что «пенсионеры» хотели обменять Маркоса Алонсо на Хакими, но «нерадзурри» ответили отказом на это предложение. После отказа фаворитом в споре за игрока стал французский «ПСЖ».
Ашраф перебрался в «Интер» из мадридского «Реала» прошлым летом. Стороны заключили контракт до середины 2025 года.
В минувшем сезоне Серии А Хакими провел 37 поединков, отметившись семью забитыми мячами и восемью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Ашраф Хакими
И правильно.