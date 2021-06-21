Гвардиола назвал приоритетную трансферную цель «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью на это лето. Об этом информирует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, испанский специалист хочет усилить атакующую линию команды нападающим сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейном. «Горожане» готовы включить в потенциальную сделку бразильца Габриэля Жезуса. Кейну будет предложен трудовой договор до 2026 года.

Гарри защищает цвета «шпор» с 2011 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии нападающий сыграл 35 поединков, отметившись 23 забитыми мячами и 14 ассистами.