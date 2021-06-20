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«ПСЖ» готов перехватить трансферную цель «Арсенала»

20 Июня 2021, 15:32,

«Пари Сен-Жермен» готов перехватить цель «Арсенала», защитника Бена Уайта, если «канониры» не согласятся на запрашиваемую «Брайтоном» цену.

23-летний Уайт провел лучший сезон, отыграв 36 матчей в Премьер-лиге, таким образом «Брайтон» пропустил наименьшее количество голов среди всех команд второй половины турнирной таблицы (46).

Его спокойная игра в центре обороны привлекла восхищенные взгляды многих авторитетных клубов, в том числе «Арсенала», который сделал его своим главным приоритетом в это трансферное окно.

«Брайтон», однако, недавно отклонил предложение «канониров» на 47 миллионов евро и претендует на получение 58 миллионов евро.

В сообщении Mirror говорится, что Маурисио Почеттино, главный тренер «ПСЖ», внимательно следил за Уайтом во время его аренды в «Лидсе» и получал «яркие отчеты» от Марсело Бьелсы о выступлениях защитника.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Брайтон, Бен Уайт
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Комментарии (1)
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1
noname_344
20 Июня 2021, 17:15

>>евро стерлингов
>>фунтов евро
ЯСНО.

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