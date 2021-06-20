«ПСЖ» готов перехватить трансферную цель «Арсенала»

«Пари Сен-Жермен» готов перехватить цель «Арсенала», защитника Бена Уайта, если «канониры» не согласятся на запрашиваемую «Брайтоном» цену.

23-летний Уайт провел лучший сезон, отыграв 36 матчей в Премьер-лиге, таким образом «Брайтон» пропустил наименьшее количество голов среди всех команд второй половины турнирной таблицы (46).

Его спокойная игра в центре обороны привлекла восхищенные взгляды многих авторитетных клубов, в том числе «Арсенала», который сделал его своим главным приоритетом в это трансферное окно.

«Брайтон», однако, недавно отклонил предложение «канониров» на 47 миллионов евро и претендует на получение 58 миллионов евро.

В сообщении Mirror говорится, что Маурисио Почеттино, главный тренер «ПСЖ», внимательно следил за Уайтом во время его аренды в «Лидсе» и получал «яркие отчеты» от Марсело Бьелсы о выступлениях защитника.