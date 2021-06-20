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«Манчестер Юнайтед» готов приобрести футболиста «Норвича» взамен Триппьера

20 Июня 2021, 15:28,

«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры по трансферу футболиста «Атлетико» Кирана Триппьера. Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что мадридский клуб завысил цену за 30-летнего англичанина. Об этом сообщает клубный сайт «красных дьяволов».

Киран Триппьер выражает желание вновь выступать в АПЛ, учитывая, что семья спортсмена находится в Англии.

А вот Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико», не хочет расставаться с Триппьером, считая его основным игроком команды.

Ввиду таких обстоятельств, «Манчестер Юнайтед» обратил внимание на защитника английского «Норвич Сити» Макса Ааронса. Даже в случае подписания контракта с Триппьером, «красные дьяволы» готовы приобрести и Ааронса.

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Евро-Футбол.Ру Шико Саня
Теги: Манчестер Юнайтед, Апл, Киран Триппьер, Макс Ааронс, Норвич Сити
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