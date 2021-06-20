Погба обойдётся «Ювентусу» в 80 млн евро

«Манчестер Юнайтед» не желает продавать полузащитника Поля Погба даже с учётом риска того, что через год может потерять его бесплатно. По информации Il Corriere dello Sport, руководство «красных дьяволов» оценивает опорника в 80 млн евро, чтобы отпугнуть «Ювентус». В современных условиях такой ценник является неподъемным для подавляющего большинства клубов.

Второй возможный вариант усилиться французом - переход в обратном направлении 35-летнего форварда Криштиану Роналду.

Напомним, что Погба играл в Турине с 2012 по 2016 год, завоевав четыре Скудетто и два кубка Италии.