Лидер «Лестера» может оказаться в «Манчестер Сити»

Спекуляции по поводу трансфера продолжают окружать перспективного полузащитника «Лестер Сити» Юри Тилеманса.

24-летний игрок сборной Бельгии был связан с возможным переездом в «Ливерпуль», в то время как есть сообщения об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

Бывший игрок «Манчестер Сити» Пол Стюарт сказал, что видит, как Тилеманс перейдет в в стан «горожан».

Стюарт считает, что «Сити», вероятно, единственная команда, которая может позволить себе этого игрока.

В интервью This Is Futbol Стюарт сказал: «Я вижу, как он окажется в «Манчестер Сити», если честно, с Гарри Кейном».