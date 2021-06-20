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Агенты Варана встретятся с «Манчестер Юнайтед»

20 Июня 2021, 13:13,

Будущее центрального защитника Рафаэля Варана кажется таким, что каждый день становится все дальше от «Реала». Француз до сих пор не принимает предложение продления контракта, и клуб практически отказался от Варана. Есть несколько команд, которые заинтересованы в центральном защитнике, а именно «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Агенты Варана на этой неделе соберутся на встречу.

«Реал» хочет выручить 70 миллионов евро за Варана, и нужно будет посмотреть, готов ли «Юнайтед» заплатить такую цену. У француза заканчивается контракт в 2022 году, и «Реал» готов продать его этим летом, если игрок не продлит соглашение.

The Mirror отмечает, что Варан расстроен тем, что «сливочные»  вели переговоры с Модричем, Лукасом Васкесом и даже Серхио Рамосом о продлении контракта, но не с ним.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Рафаэль Варан
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