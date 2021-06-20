Калверт-Льюин заинтересовал «Реал»

«Реал» внимательно следит за Домиником Калверт-Льюином, 24-летним нападающим, играющим за «Эвертон». Это просьба нового наставника мадридцев Карло Анчелотти, который тренировал футболиста в Ливерпуле.

Экономическое положение «Эвертона» не очень хорошее, и продажа Доминика Калверта-Льюина явно поправит финансовую составляющую клуба. Его цена составит около 55 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Доминик Калверт-Льюин имеет контракт с «Эвертоном» до 2025 года, а также является игроком сборной Англии. Его естественная позиция – нападающий. Стоит отметить, что футболист выступает на чемпионате Европы в составе английской команды.