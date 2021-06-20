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«Тоттенхэм» не отпустит Кейна в другой клуб

20 Июня 2021, 11:54,

Форвард сборной Англии Гарри Кейн этим летом может пойти на повышение и сменить «Тоттенхэм» на более серьёзный клуб. Воспитанник «шпор» давно перерос текущий уровень лондонского коллектива, тем более что прошлый сезон для «Тоттенхэма» получился откровенно неудачным.

«Манчестер Сити» считается главным претендентом на 27-летнего англичанина, однако, по данным the Telegraph, президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви принял решение блокировать потенциальный уход лидера команды. Дело в том, что руководство клуба никак не найдет нового главного тренера, хотя уже совсем скоро начнется предсезонная подготовка.

Контракт Кейна со «шпорами» рассчитан до 2024 года, его трансферная стоимость оценивается в 120 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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