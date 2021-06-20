«Манчестер Сити» не желает вести переговоры об обмене игроками с «Барселоной»

«Барселона» хочет еще больше усилить свою команду и нацелена на двух игроков «Манчестер Сити» в лице Эмерика Лапорта и Бернарду Силвы, но «небесно-голубые» не намерены заключать сделку об обмене.

Каталонская сторона могла бы использовать в обмене таких игроков, как Самюэль Юмтити, Жуниор Фирпо, Миралем Пьянич, Усман Дембеле, Мартин Брайтвайт или даже Серхи Роберто и Клеман Ленгле в потенциальной сделке по обмену для Бернарду Силвы или Лапорта, но «Манчестер Сити», по данным Marca, не заинтересован в этом.

Такие футболисты, как Френки де Йонг, Педри или Ансу Фати, потенциально могут привлечь интерес «Манчестер Сити», но «Барселона» не намерена включать никого из них в сделку.