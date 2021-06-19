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Два английских топ-клуба претендуют на Исака

19 Июня 2021, 15:21,

Форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак, ныне выступающий на Евро-2020 за сборную Швеции, находится в сфере интересов двух английских клубов.

Согласно информации Daily Express, в борьбе за 21-летнего футболиста сойдутся лондонские «Арсенал» и «Челси». Испанский клуб рассчитывает получить с продажи нападающего порядка 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Примеры Александер провел 34 встречи, отметившись 17 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение шведского форварда с «Реалом Сосьедад» рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Александер Исак
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