Берарди может перейти в топ-клуб АПЛ

|
19 Июня 2021, 13:11,
|
|
Форвард Доменико Берарди, правами на которого владеет итальянский «Сассуоло», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе английской Премьер-лиги.
Согласно информации Sky Sports, заинтересованность в трансфере футболиста проявляет «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского гранда готово подписать нападающего в текущее трансферное окно. Трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Италии Берарди провел 30 поединков, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач. Контракт футболиста рассчитан до середины 2024 года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Доменико Берарди