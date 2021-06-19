Ярмоленко покинет «Вест Хэм»

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19 Июня 2021, 12:05,
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Атакующий полузащитник национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко покинет лондонский «Вест Хэм», об этом рапортует Calciomercatoweb.
Согласно информации источника, украинский вингер не станет подписывать новый трудовой договор с «молотобойцами». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2022 года. Агент Ярмоленко уже начал подыскивать своему клиенту новое место работы.
В составе лондонского коллектива Андрей выступает с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Англии украинец провел 15 поединков, отметившись лишь одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Андрей Ярмоленко