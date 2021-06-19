«Челси» нашёл нападающего в АПЛ

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

По сведениям журналиста, заинтересованность в подписании 25-летнего испанского игрока проявляет лондонский «Челси». Действующее трудовое соглашение футболиста с «волками» рассчитано до лета 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Траоре провел 37 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.