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«Интеру» нашли замену Эриксену в «МЮ»

18 Июня 2021, 23:52,

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. Футболисту имплантировали кардиостимулятор, который призван беречь его здоровье. И если в некоторых лигах игрокам с подобными проблемами можно выходить на поле, то в Серии А правила жесткие.

Одним из кандидатов на замену Эриксену считается голландец Донни ван де Бек, который год назад сменил «Аякс» на «МЮ» за 39 млн евро, сообщает Calciomercato. 24-летний игрок не впечатлил, забив один гол в 36 матчах, при этом выходил в старте только 15 раз. Считается, что англичане не продадут ван де Бека дешевле 30 миллионов, но могут рассмотреть вариант с арендой.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Аякс, Трансферы футбола - лето 2021, Кристиан Эриксен, Донни ван де Бек
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