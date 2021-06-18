«Интеру» нашли замену Эриксену в «МЮ»

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. Футболисту имплантировали кардиостимулятор, который призван беречь его здоровье. И если в некоторых лигах игрокам с подобными проблемами можно выходить на поле, то в Серии А правила жесткие.

Одним из кандидатов на замену Эриксену считается голландец Донни ван де Бек, который год назад сменил «Аякс» на «МЮ» за 39 млн евро, сообщает Calciomercato. 24-летний игрок не впечатлил, забив один гол в 36 матчах, при этом выходил в старте только 15 раз. Считается, что англичане не продадут ван де Бека дешевле 30 миллионов, но могут рассмотреть вариант с арендой.