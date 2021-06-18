​Клинсманн заявил, что готов поработать в «Тоттенхэме»

С февраля 2020 года немецкий тренер Юрген Клинсманн не имеет клуба. 56-летний специалист готов вернуться к работе и возглавить «Тоттенхэм». Об этом в Twitter сообщает журналист BBC Саймон Стоун, ссылаясь на слова самого Клинсманна в эфире одной из программ BBC.

В апреле Юрген Клинсманн уже говорил, что работа в «Тоттенхэме» была бы для него интересной. В своё время немец провёл несколько периодов в лондонском клубе в качестве футболиста. Это было в 90-х годах прошлого столетия.

«Тоттенхэм» находится без главного тренера с апреля после отставки Жозе Моуринью.