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​Погба начал переговоры с «ПСЖ», не пожелав продлевать контракт с «МЮ»

18 Июня 2021, 20:39,

Полузащитник Поль Погба не захотел подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает RMC Sport, агент французского футболиста Мино Райола начал предварительные переговоры с «ПСЖ» по поводу возможного трансфера. Несколько дней назад Райола встречался в Ницце с президентом парижского гранда Нассером Аль-Хелаифи.

Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2022 года. Манкунианцы рассчитывают уговорить француза продлить трудовой договор, либо же продать его за 80 миллионов евро в летнее трансферное окно.

В 42 матчах сезона 2020/2021 Поль Погба забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Поль Погба, Трансферы футбола - лето 2021
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