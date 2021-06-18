«Челси» предложит деньги и одного игрока за Хакими

Лондонский «Челси» предпримет попытку подписать флангового защитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими. Согласно сведениям Mail Online, «пенсионеры» готовы заплатить за марокканца 52 миллиона фунтов. Также англичане намерен включить в сделку Маркоса Алонсо.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «нерадзурри» рассчитывает выручить с трансфера 22-летнего футболиста порядка 75 миллионов евро.

Защитник выступает за миланский коллектив с сентября прошлого года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А марокканец провел 37 матчей, отметившись семью забитыми мячами и восемью ассистами.