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«Челси» предложит деньги и одного игрока за Хакими

18 Июня 2021, 13:51,

Лондонский «Челси» предпримет попытку подписать флангового защитника миланского «Интера» Ашрафа Хакими. Согласно сведениям Mail Online, «пенсионеры» готовы заплатить за марокканца 52 миллиона фунтов. Также англичане намерен включить в сделку Маркоса Алонсо.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «нерадзурри» рассчитывает выручить с трансфера 22-летнего футболиста порядка 75 миллионов евро.

Защитник выступает за миланский коллектив с сентября прошлого года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А марокканец провел 37 матчей, отметившись семью забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Ашраф Хакими
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