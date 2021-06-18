Клуб АПЛ хочет подписать Диего Косту

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18 Июня 2021, 12:25,
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Испанский форвард Диего Коста может перебраться в английскую Премьер-лигу, об этом информирует UOL.
По данным источника, в подписании трудового договора с 32-летним футболистом заинтересован «Вулверхэмптон». Английскому клубу Коста достанется бесплатно, поскольку контракт игрока с мадридским «Атлетико» истек.
В прошлом сезоне чемпионата Испании нападающий принял участие в семи поединках, записав на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).
По итогам минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» финишировал на 13 месте в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вулверхэмптон, Диего Коста, Трансферы футбола - лето 2021