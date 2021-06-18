«Тоттенхэм» отказался подписывать контракт с Гаттузо

Лондонский «Тоттенхэм» отказался подписывать трудовое соглашение с итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо, об этом рапортует The Athletic.

Согласно данным источника, боссы английского клуба отказались от идеи приглашения 43-летнего наставника после волны негодования со стороны болельщиков команды. В связи с этим «шпоры» отказались подписывать трудовое соглашение с итальянцем.

Напомним, что ранее Гаттузо был уволен с поста главного тренера «Фиорентины». У специалиста возникли разногласия с руководством «фиалок» на почве трансферов.