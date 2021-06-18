Гаттузо договорился с «Тоттенхэмом»

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18 Июня 2021, 08:08,
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Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо, покинувший пост главного тренера «Фиорентины», близок к трудоустройству в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.
Согласно информации журналиста, Дженнаро станет наставником лондонского «Тоттенхэма». Стороны уже согласовали трудовое соглашение до лета 2023 года. Заработная плата тренера составит 2,5 миллиона евро.
Напомним, что в конце прошлого сезона «шпоры» отправили в отставку португальца Жозе Моуринью. В чемпионате Англии лондонцы финишировали на седьмой позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Дженнаро Гаттузо
А что ??? может и ничего будет для тотена итальянских мотивов ??? Дженаро вдруг зажжет ???
А фиалки возьмут Карреру и отправят его в отставку через 2 месяца.