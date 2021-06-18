Гаттузо договорился с «Тоттенхэмом»

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо, покинувший пост главного тренера «Фиорентины», близок к трудоустройству в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Согласно информации журналиста, Дженнаро станет наставником лондонского «Тоттенхэма». Стороны уже согласовали трудовое соглашение до лета 2023 года. Заработная плата тренера составит 2,5 миллиона евро.

Напомним, что в конце прошлого сезона «шпоры» отправили в отставку португальца Жозе Моуринью. В чемпионате Англии лондонцы финишировали на седьмой позиции.