«Лестер» договорился о трансфере Даки

|
17 Июня 2021, 22:29,
|
|
Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Пэтсон Дака продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», молодой футболист присоединится к «Лестеру». Сегодня руководство австрийского клуба приняло предложение «Лестера», официально о трансфере будет объявлено уже на следующей неделе.
22-летний замбиец сыграл 42 матча во всех турнирах нынешнего сезона, забил 34 гола и отдал 12 голевых передач. Контракт Даки с австрийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лестер, Трансферы футбола - лето 2021, Пэтсон Дака