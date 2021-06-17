«Лестер» договорился о трансфере Даки

Нападающий «Ред Булл Зальцбурга» Пэтсон Дака продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», молодой футболист присоединится к «Лестеру». Сегодня руководство австрийского клуба приняло предложение «Лестера», официально о трансфере будет объявлено уже на следующей неделе.

22-летний замбиец сыграл 42 матча во всех турнирах нынешнего сезона, забил 34 гола и отдал 12 голевых передач. Контракт Даки с австрийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.