«Манчестер Сити» не интересуется Рамосом

Испанский защитник Серхио Рамос не перейдёт в «Манчестер Сити».

Как сообщает Manchester Evening News, «горожане» не заинтересованы в подписании экс-футболиста мадридского «Реала». Отмечается, что главной целью «Манчестер Сити» является подписание нападающего, который сможет заменить Серхио Агуэро.

35-летний Рамос сыграл 21 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах прошлого сезона, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Отметим, что Серхио пропускает чемпионат Европы из-за травмы.

Напомним, что Рамос выступал за мадридский клуб с августа 2015 года, куда он перешёл из «Севильи» за 27 миллионов евро.