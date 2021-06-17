«Манчестер Сити» не интересуется Рамосом

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17 Июня 2021, 21:15,
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Испанский защитник Серхио Рамос не перейдёт в «Манчестер Сити».
Как сообщает Manchester Evening News, «горожане» не заинтересованы в подписании экс-футболиста мадридского «Реала». Отмечается, что главной целью «Манчестер Сити» является подписание нападающего, который сможет заменить Серхио Агуэро.
35-летний Рамос сыграл 21 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах прошлого сезона, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Отметим, что Серхио пропускает чемпионат Европы из-за травмы.
Напомним, что Рамос выступал за мадридский клуб с августа 2015 года, куда он перешёл из «Севильи» за 27 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Серхио Рамос
Сегодня - "МС не интересуется Рамосом".
Завтра - "МЮ/ПСЖ не интересуются Рамосом".
Послезавтра - "Рамос подписал новый контракт с Реалом")))
слишком большой аппетит у Рамоса... ПСЖ ??? тоже сомнительно .