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«Манчестер Сити» не интересуется Рамосом

17 Июня 2021, 21:15,

Испанский защитник Серхио Рамос не перейдёт в «Манчестер Сити».

Как сообщает Manchester Evening News, «горожане» не заинтересованы в подписании экс-футболиста мадридского «Реала». Отмечается, что главной целью «Манчестер Сити» является подписание нападающего, который сможет заменить Серхио Агуэро.

35-летний Рамос сыграл 21 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах прошлого сезона, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Отметим, что Серхио пропускает чемпионат Европы из-за травмы.

Напомним, что Рамос выступал за мадридский клуб с августа 2015 года, куда он перешёл из «Севильи» за 27 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Серхио Рамос
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Комментарии (2)
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0
Kostya
17 Июня 2021, 22:41

Сегодня - "МС не интересуется Рамосом".
Завтра - "МЮ/ПСЖ не интересуются Рамосом".
Послезавтра - "Рамос подписал новый контракт с Реалом")))

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ARTUR
17 Июня 2021, 21:19

слишком большой аппетит у Рамоса... ПСЖ ??? тоже сомнительно .

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