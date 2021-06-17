АПЛ представила расписание матчей следующего сезона

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17 Июня 2021, 13:29,
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Пресс-служба английской Премьер-лиги представила календарь следующего сезона турнира.
Так, чемпион страны «Манчестер Сити» начнет защиту своего титула гостевым поединком против лондонского «Тоттенхэма». «Ливерпуль» встретится с «Норвичем» на выезде, а «Манчестер Юнайтед» примет на домашнем стадионе «Лидс».
Турнир стартует в субботу, 14 августа.
С полным расписанием поединков можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
В прошлом сезоне золотые медали выиграл «Манчестер Сити», вице-чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», а топ-3 замкнул «Ливерпуль».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Апл