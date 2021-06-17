АПЛ представила расписание матчей следующего сезона

Пресс-служба английской Премьер-лиги представила календарь следующего сезона турнира.

Так, чемпион страны «Манчестер Сити» начнет защиту своего титула гостевым поединком против лондонского «Тоттенхэма». «Ливерпуль» встретится с «Норвичем» на выезде, а «Манчестер Юнайтед» примет на домашнем стадионе «Лидс».

Турнир стартует в субботу, 14 августа.

С полным расписанием поединков можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

В прошлом сезоне золотые медали выиграл «Манчестер Сити», вице-чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», а топ-3 замкнул «Ливерпуль».