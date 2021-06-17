Роуз стал игроком «Уотфорда»

Свободный агент Дэнни Роуз, покинувший лондонский «Тоттенхэм» по завершении сезона-2020/2021, определился с новым местом работы. 30-летний игрок перебрался в «Уотфорд», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2023 года.

Напомним, что в составе лондонского «Тоттенхэма» защитник выступал с 2007 года.

В прошлом сезоне Дэнни не провел ни одного поединка за «шпор» в английской Премьер-лиге.