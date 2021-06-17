Роуз стал игроком «Уотфорда»

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17 Июня 2021, 10:20,
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Свободный агент Дэнни Роуз, покинувший лондонский «Тоттенхэм» по завершении сезона-2020/2021, определился с новым местом работы. 30-летний игрок перебрался в «Уотфорд», об этом рапортует пресс-служба клуба.
Стороны поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до лета 2023 года.
Напомним, что в составе лондонского «Тоттенхэма» защитник выступал с 2007 года.
В прошлом сезоне Дэнни не провел ни одного поединка за «шпор» в английской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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