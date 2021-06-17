«Арсенал» нацелился на голкипера сборной Англии

Вратарь Аарон Рамсдейл, выступающий за «Шеффилд Юнайтед», может перейти в более сильный английский клуб. По данным Sky Sports, в подписании голкипера заинтересован лондонский «Арсенал».

По данным источника, Рамсдейл может стать конкурентом Бернда Лено за место в основном составе «канониров». Стоит отметить, что Аарон получил вызов в сборную Англии, несмотря на вылет своей команды из АПЛ по итогам минувшего сезона.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 23 миллиона евро.

Добавим, что по итогам сезона-2020/2021 подопечные Микеля Артеты заняли лишь восьмое место в английской Премьер-лиге.