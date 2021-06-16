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Сразу три топ-клуба Европы готовы подписать Рамоса

16 Июня 2021, 23:52,

Уже бывший игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос может оказаться во французской Лиге 1 или английской Премьер-лиге. 

16 июня стало известно о том, что «Реал» не продлит контракт с Рамосом, а 17 числа пройдёт прощальная пресс-конференция футболиста. 

MadridZone передаёт, что сразу три топовых европейских клуба готовы предложить Рамосу контракт - «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». 

«Манчестер Юнайтед» интересовался Серхио Рамоса ещё в далеком 2016 году, но тогда защитник всё-таки остался в Мадриде. Также манкунианцы были заинтересованы в покупке ещё одного защитника «Реала» Рафаэля Варана. 
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
17 Июня 2021, 00:02

вот бы вернулся в Севилию...

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