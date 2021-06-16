Сразу три топ-клуба Европы готовы подписать Рамоса

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16 Июня 2021, 23:52,
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Уже бывший игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос может оказаться во французской Лиге 1 или английской Премьер-лиге.
16 июня стало известно о том, что «Реал» не продлит контракт с Рамосом, а 17 числа пройдёт прощальная пресс-конференция футболиста.
MadridZone передаёт, что сразу три топовых европейских клуба готовы предложить Рамосу контракт - «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
«Манчестер Юнайтед» интересовался Серхио Рамоса ещё в далеком 2016 году, но тогда защитник всё-таки остался в Мадриде. Также манкунианцы были заинтересованы в покупке ещё одного защитника «Реала» Рафаэля Варана.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, ПСЖ, Серхио Рамос, Трансферы футбола - лето 2021
вот бы вернулся в Севилию...