Сразу три топ-клуба Европы готовы подписать Рамоса

Уже бывший игрок мадридского «Реала» Серхио Рамос может оказаться во французской Лиге 1 или английской Премьер-лиге.

16 июня стало известно о том, что «Реал» не продлит контракт с Рамосом, а 17 числа пройдёт прощальная пресс-конференция футболиста.

MadridZone передаёт, что сразу три топовых европейских клуба готовы предложить Рамосу контракт - «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».