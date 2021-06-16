Бенитес готов возглавить «Эвертон»

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16 Июня 2021, 23:36,
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Испанский тренер Рафаэль Бенитес провёл переговоры с руководством «Эвертона».
После ухода Карло Анчелотти «Эвертон» так и не нашёл нового главного тренера, но близок к подписанию Рафаэля Бенитеса. Как сообщает Sky Sport, клуб и специалист уже провели разговор на предмет назначения испанца.
С 2004 по 2010 год Бенитес возглавлял «Ливерпуль», который является принципиальным соперником для «Эвертона». Также в английской Премьер-лиге Бенитес тренировал «Ньюкасл» и «Челси».
В январе 2021 года Бенитес покинул китайский клуб «Далянь Ифан», с которым за два года работы не выиграл ни одного трофея.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Эвертон, Рафаэль Бенитес