Бернарду Силва интересен «Барселоне» и «Атлетико»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может оказаться игроком «Барселоны» или мадридского «Атлетико».

Мадридцы уже вышли с «Манчестер Сити» на связь, предложив за португальского футболиста 60 миллионов евро. Также Daily Mail сообщает об интересе со стороны каталонцев, однако «Барселона» не готова платить аналогичную сумму. Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта уже заявлял, что его команду интересует обмен игроками, а не полноценные покупки.

Днём ранее европейские инсайдеры давали информацию, что «Атлетико» в шаге от подписания аргентинца Родриго де Пауля из «Удинезе».