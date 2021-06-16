​«Брайтон» не продал игрока сборной Англии «Арсеналу» за 46 млн евро

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16 Июня 2021, 18:24,
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Качественный сезон в «Брайтоне» позволил Бену Уайту получить вызов в сборную Англии в тот момент, когда травму получил Трент Александер-Арнольд. Уайт входит в сферу интересов «Арсенала», и лондонцы уже сделали «Брайтону» предложение по 23-летнему защитнику. Впрочем, «чайки» отказались продавать «канонирам» Уайта за 40 миллионов фунтов (46,6 миллиона евро), о чём стало известно Sky Sports.
Бен Уайт провёл 39 матчей в завершившемся сезоне 2020/2021. Результативными действиями центральный защитник не отмечался.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Брайтон, Бен Уайт