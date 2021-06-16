Лапорт резко раскритиковал журналиста за его инсайд

|
16 Июня 2021, 16:49,
|
|
Журналист Дани Гиль из Mundo Deportivo опубликовал инсайд по поводу защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. В инсайде говорится о том, что Лапорт может покинуть клуб, поскольку он хочет быть ключевым игроком, но чувствует, что является не первым номером на своей позиции. Журналист сослался на окружение Лапорта.
«Дани, с тобой никто не разговаривал, и никто не будет с тобой разговаривать», - написал Лапорт на своей страничке в Twitter.
Напомним, что Эмерик Лапорт перебрался в «Манчестер Сити» из «Атлетика» по ходу сезона 2017/2018.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Эмерик Лапорт