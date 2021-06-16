Лапорт резко раскритиковал журналиста за его инсайд

Журналист Дани Гиль из Mundo Deportivo опубликовал инсайд по поводу защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. В инсайде говорится о том, что Лапорт может покинуть клуб, поскольку он хочет быть ключевым игроком, но чувствует, что является не первым номером на своей позиции. Журналист сослался на окружение Лапорта.

«Дани, с тобой никто не разговаривал, и никто не будет с тобой разговаривать», - написал Лапорт на своей страничке в Twitter.

Напомним, что Эмерик Лапорт перебрался в «Манчестер Сити» из «Атлетика» по ходу сезона 2017/2018.