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Лапорт резко раскритиковал журналиста за его инсайд

16 Июня 2021, 16:49,

Журналист Дани Гиль из Mundo Deportivo опубликовал инсайд по поводу защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. В инсайде говорится о том, что Лапорт может покинуть клуб, поскольку он хочет быть ключевым игроком, но чувствует, что является не первым номером на своей позиции. Журналист сослался на окружение Лапорта.

«Дани, с тобой никто не разговаривал, и никто не будет с тобой разговаривать», - написал Лапорт на своей страничке в Twitter.

Напомним, что Эмерик Лапорт перебрался в «Манчестер Сити» из «Атлетика» по ходу сезона 2017/2018.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Эмерик Лапорт
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