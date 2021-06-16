«Тоттенхэм» может объявить о назначении Фонсеки до конца дня

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16 Июня 2021, 10:35,
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Португальский специалист Паулу Фонсека, известный по работе в донецком «Шахтёре» и «Роме», находится в шаге от назначения в лондонский «Тоттенхэм».
Как информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, английский клуб может объявить о назначении Фонсеки до конца сегодняшнего дня.
Ранее СМИ сообщали, что стороны договорились о подписании трудового договора сроком на два года.
По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» занял лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шпоры» в концовке сезона приняли решение об отставке Жозе Моуринью с поста рулевого команды.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Паулу Фонсека