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«Тоттенхэм» может объявить о назначении Фонсеки до конца дня

16 Июня 2021, 10:35,

Португальский специалист Паулу Фонсека, известный по работе в донецком «Шахтёре» и «Роме», находится в шаге от назначения в лондонский «Тоттенхэм».

Как информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, английский клуб может объявить о назначении Фонсеки до конца сегодняшнего дня.

Ранее СМИ сообщали, что стороны договорились о подписании трудового договора сроком на два года.

По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» занял лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шпоры» в концовке сезона приняли решение об отставке Жозе Моуринью с поста рулевого команды.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Паулу Фонсека
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