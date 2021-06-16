«Тоттенхэм» может объявить о назначении Фонсеки до конца дня

Португальский специалист Паулу Фонсека, известный по работе в донецком «Шахтёре» и «Роме», находится в шаге от назначения в лондонский «Тоттенхэм».

Как информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, английский клуб может объявить о назначении Фонсеки до конца сегодняшнего дня.

Ранее СМИ сообщали, что стороны договорились о подписании трудового договора сроком на два года.

По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» занял лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шпоры» в концовке сезона приняли решение об отставке Жозе Моуринью с поста рулевого команды.