«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу

Форвард «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль может продолжить карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги, рапортует Eurosport.

Согласно сведениям источника, в подписании 24-летнего испанского нападающего заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично настаивает на покупке Оярсабаля. Микель рассматривается в качестве замены Рахиму Стерлингу, которого могут продать в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне Примеры Оярсабаль провел 43 поединка, записав на свой счет 13 забитых мячей и десять голевых передач. Контракт игрока рассчитан до 2024 года.