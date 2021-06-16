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«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу

16 Июня 2021, 10:20,

Форвард «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль может продолжить карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги, рапортует Eurosport.

Согласно сведениям источника, в подписании 24-летнего испанского нападающего заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола лично настаивает на покупке Оярсабаля. Микель рассматривается в качестве замены Рахиму Стерлингу, которого могут продать в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне Примеры Оярсабаль провел 43 поединка, записав на свой счет 13 забитых мячей и десять голевых передач. Контракт игрока рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Рахим Стерлинг, Микель Оярсабаль
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
16 Июня 2021, 10:33

Ну хрен знает, вроде говорят, что продлят, а вроде нет... Я думаю, Стерлингу нет смысла сейчас уходить из клуба! Марез всё же игрок подмены, а Стерлинг - неотъемлемая составляющая стартового состава. И, учитывая, что Жезус не так результативен, как раньше, Стерлинг может здорово пригодиться в будущих сезонах. Оярсалабль же чёрт его знает, пригодится или нет, и вообще адаптируется ли к АПЛ или нет.

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