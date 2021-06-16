«Эвертон» начал переговоры с Бенитесом

Экс-тренер «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес может вернуться в английскую Премьер-лигу. Согласно информации The Times, заинтересованность в услугах испанского специалиста проявляет «Эвертон».

Источник рапортует, что стороны уже вступили в переговоры. «Ириски» переключились на Бенитеса после срыва переговоров с Нуну Эшпириту Санту.

Напомним, что мерсисайдцы остались без главного тренера после окончания сезона. Итальянец Карло Анчелотти покинул команду и перебрался в «Реал».

По итогам прошлого сезона «Эвертон» финишировал на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.