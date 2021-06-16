«Челси» предложил деньги и игрока за Холанна

«Челси» не оставляет попыток заполучить в свои ряды норвежского форварда Эрлинга Холанна, выступающего в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию».

Согласно данным инсайдера Экрема Конура, «пенсионеры» предложили немецкому клубу за 20-летнего скандинава 70 миллионов евро и нападающего Тэмми Абрахама. «Шмели» пока никак не отреагировали на такое предложение.

Ранее сообщалось, что в подписании Холанна заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Эрлинг играет в составе «Боруссии» с января 2020 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии он провел 28 поединков, отметившись 27 голами и шестью ассистами.