«Челси» предложил деньги и игрока за Холанна

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16 Июня 2021, 08:10,
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«Челси» не оставляет попыток заполучить в свои ряды норвежского форварда Эрлинга Холанна, выступающего в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию».
Согласно данным инсайдера Экрема Конура, «пенсионеры» предложили немецкому клубу за 20-летнего скандинава 70 миллионов евро и нападающего Тэмми Абрахама. «Шмели» пока никак не отреагировали на такое предложение.
Ранее сообщалось, что в подписании Холанна заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».
Эрлинг играет в составе «Боруссии» с января 2020 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии он провел 28 поединков, отметившись 27 голами и шестью ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн