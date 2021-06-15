Представлен новый мяч АПЛ

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15 Июня 2021, 11:59,
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Представлен мяч, которым будут играть команды английской Премьер-лиги в следующем сезоне. Техническим партнером является американский производитель спортивной экипировки компания Nike, об этом сообщает посредством твиттер-аккаунта ESPN.
Отметим, что новый сезон английского чемпионата стартует 14 августа.
По итогам минувшего розыгрыша Премьер-лиги золотые медали выиграл «Манчестер Сити». На второй строчке финишировал «Манчестер Юнайтед», а топ-3 замкнул «Ливерпуль».
The Premier League have released the new Nike flight ball for the 2021-22 season! pic.twitter.com/YEMOCyMSGk— ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Апл