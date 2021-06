Представлен новый мяч АПЛ

Представлен мяч, которым будут играть команды английской Премьер-лиги в следующем сезоне. Техническим партнером является американский производитель спортивной экипировки компания Nike, об этом сообщает посредством твиттер-аккаунта ESPN.

Отметим, что новый сезон английского чемпионата стартует 14 августа.

По итогам минувшего розыгрыша Премьер-лиги золотые медали выиграл «Манчестер Сити». На второй строчке финишировал «Манчестер Юнайтед», а топ-3 замкнул «Ливерпуль».

The Premier League have released the new Nike flight ball for the 2021-22 season! pic.twitter.com/YEMOCyMSGk