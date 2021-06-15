«Арсенал» поборется с «Ювентусом» за Локателли

Один из ведущих футболистов «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Согласно информации Gazzetta dello Sport, в подписании полузащитника заинтересован лондонский «Арсенал».

Источник сообщает, что боссы «канониров» готовы выделить на приобретение Локателли порядка 40 миллионов евро. Ранее СМИ рапортовали о переговорах игрока с туринским «Ювентусом». Стороны якобы близки к подписанию сделки.

Действующий контракт Мануэля с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне Серии А 23-летний хавбек сыграл 34 поединка, забил четыре мяча и сделал два ассиста.