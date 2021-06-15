«Арсенал» поборется с «Ювентусом» за Локателли

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15 Июня 2021, 08:43,
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Один из ведущих футболистов «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Согласно информации Gazzetta dello Sport, в подписании полузащитника заинтересован лондонский «Арсенал».
Источник сообщает, что боссы «канониров» готовы выделить на приобретение Локателли порядка 40 миллионов евро. Ранее СМИ рапортовали о переговорах игрока с туринским «Ювентусом». Стороны якобы близки к подписанию сделки.
Действующий контракт Мануэля с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне Серии А 23-летний хавбек сыграл 34 поединка, забил четыре мяча и сделал два ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли