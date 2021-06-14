​«Ливерпуль» продлил контракт с Адрианом

|
14 Июня 2021, 17:45,
|
|
«Ливерпуль» посредством своего официального сайта проинформировал общественность о продлении контракта с голкипером Адрианом. Условия и даже срок нового трудового договора 34-летнего вратаря не разглашаются.
Адриан перебрался в «Ливерпуль» из «Вест Хэма» летом 2019 года на правах свободного агента. За два сезона испанец провёл за мерсисайдцев 24 матча и пропустил в них 35 голов. Адриан стал чемпионом Англии, а также обладателем Суперкубка УЕФА и трофея клубного чемпионата мира.
Если брать сезон 2020/2021, который недавно завершился, то Адриан провёл 6 матчей во всех соревнованиях.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Адриан