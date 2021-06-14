Анчелотти изменил решение по будущему Марсело

Фланговый защитник Марсело может покинуть мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Об этом информирует британское издание Mirror.

По данным источника, главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти передумал оставлять опытного бразильца в команде. 33-летний футболист может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В подписании трудового соглашения с Марсело заинтересованы «Лидс» и «Эвертон». Защитник хотел бы заключить контракт на два года.

В минувшем сезоне бразилец сыграл 16 матчей в Примере, отметившись двумя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.