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Хамес ответил на вопрос о возвращении в «Реал»

14 Июня 2021, 10:16,

Колумбийский хавбек Хамес Родригес, который выступает в чемпионате Англии за «Эвертон», ответил на вопрос о возможном возвращении в мадридский «Реал».

«Без понятия, вернусь ли я когда-то в «королевский» клуб. Вряд ли такое случится. Я доволен своим положением в «Эвертоне», хочу провести здесь следующий сезон. Не думаю, что Анчелотти планирует пригласить меня в «Реал». Эта страница карьеры уже перевернута», - передает слова футболиста портал Goal.com.

29-летний игрок выступает за «ирисок» с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне АПЛ Родригес провел 23 встречи, забил шесть мячей и отдал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Хамес Родригес
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