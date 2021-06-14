Хамес ответил на вопрос о возвращении в «Реал»

Колумбийский хавбек Хамес Родригес, который выступает в чемпионате Англии за «Эвертон», ответил на вопрос о возможном возвращении в мадридский «Реал».

«Без понятия, вернусь ли я когда-то в «королевский» клуб. Вряд ли такое случится. Я доволен своим положением в «Эвертоне», хочу провести здесь следующий сезон. Не думаю, что Анчелотти планирует пригласить меня в «Реал». Эта страница карьеры уже перевернута», - передает слова футболиста портал Goal.com.

29-летний игрок выступает за «ирисок» с 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне АПЛ Родригес провел 23 встречи, забил шесть мячей и отдал четыре ассиста.