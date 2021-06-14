«Наполи» интересен полузащитник «Тоттенхэма»

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14 Июня 2021, 09:39,
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Хавбек Мусса Сиссоко, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», может перебраться в итальянский чемпионат. Заинтересованность в услугах 31-летнего футболиста проявляет руководство «Наполи».
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 25 поединках, в которых получил три желтые карточки. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в десять миллионов евро.
Действующее трудовое соглашение Муссы с лондонским клубом рассчитано до завершения сезона-2022/2023.
Прошлый сезон чемпионата Италии «Наполи» завершил на пятом месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Мусса Сиссоко