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«Наполи» интересен полузащитник «Тоттенхэма»

14 Июня 2021, 09:39,

Хавбек Мусса Сиссоко, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», может перебраться в итальянский чемпионат. Заинтересованность в услугах 31-летнего футболиста проявляет руководство «Наполи».

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 25 поединках, в которых получил три желтые карточки. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в десять миллионов евро.

Действующее трудовое соглашение Муссы с лондонским клубом рассчитано до завершения сезона-2022/2023.

Прошлый сезон чемпионата Италии «Наполи» завершил на пятом месте.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Мусса Сиссоко
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