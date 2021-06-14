«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по трансферу Триппьера

Фланговый защитник Киран Триппьер может покинуть мадридский «Атлетико» и вернуться в английскую Премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах проявляет «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует журналист Николо Скира в своем «Твиттере».

По данным инсайдера, манкунианцы сделали чемпиону Испании предложение в размере 25 миллионов евро. При этом «матрасники» рассчитывают выручить с продажи Триппьера порядка 40 миллионов.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Киран провел 28 поединков, отметившись шесть забитыми мячами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до середины 2023 года.