«Барселона» и «Челси» за Команом

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Сабер Десфагрес в «Твиттере», за французом следят «Барселона» и «Челси». Коман хочет уйти из «Баварии», но мюнхенский клуб готов расстаться с полузащитником лишь за астрономическую сумму.

25-летний Коман сыграл 39 матчей за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 8 голов и отдал 15 голевых передач. Контракт француза с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 65 миллионов евро.