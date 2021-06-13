«Барселона» и «Челси» за Команом

|
13 Июня 2021, 23:27,
|
|
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщил журналист Сабер Десфагрес в «Твиттере», за французом следят «Барселона» и «Челси». Коман хочет уйти из «Баварии», но мюнхенский клуб готов расстаться с полузащитником лишь за астрономическую сумму.
25-летний Коман сыграл 39 матчей за «Баварию» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 8 голов и отдал 15 голевых передач. Контракт француза с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 65 миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Челси, Кингсли Коман
Надо ему сидеть на месте. Барселона - дыра. А у Челси, пусть и сильная команда, но нападающих солить можно! Куда там Комана-то приткнуть? А так Бавария усиливается и Коман будет её неотъемлемой частью долгие годы! Пусть зарабатывает там славу и становится легендой. Этому игроку точно не нужен переход сейчас...