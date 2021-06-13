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Стало известно, когда Томори станет игроком «Милана»

13 Июня 2021, 22:35,

Защитник «Челси» Фикайо Томори в ближайшее время станет игроком «Милана».

Как сообщил итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио на своём сайте, о переходе Томори в «Милан» будет объявлено в начале следующей недели.

23-летний английский защитник провёл в «Милане» вторую половину прошлого сезона, за это время он успел сыграть 17 матчей за итальянский клуб в Серии А и записал на свой счёт один забитый гол.

Контракт Томори с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро. Отметим, что Фикайо является воспитанником лондонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Фикайо Томори
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