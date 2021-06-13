Стало известно, когда Томори станет игроком «Милана»

Защитник «Челси» Фикайо Томори в ближайшее время станет игроком «Милана».

Как сообщил итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио на своём сайте, о переходе Томори в «Милан» будет объявлено в начале следующей недели.

23-летний английский защитник провёл в «Милане» вторую половину прошлого сезона, за это время он успел сыграть 17 матчей за итальянский клуб в Серии А и записал на свой счёт один забитый гол.

Контракт Томори с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро. Отметим, что Фикайо является воспитанником лондонского клуба.