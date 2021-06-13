«Лестер» интересуется Коутиньо

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Mundo Deportivo, видеть бразильца у себя хочет «Лестер». В услугах Коутиньо заинтересован лично главный тренер английского клуба Брендан Роджерс. Существует вероятность, что «Лестер» попытается арендовать Филиппе.

28-летний полузащитник сыграл 12 матчей за «Барселону» в прошлом сезоне чемпионата Испании, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.