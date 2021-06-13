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«Лестер» интересуется Коутиньо

13 Июня 2021, 20:56,

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Mundo Deportivo, видеть бразильца у себя хочет «Лестер». В услугах Коутиньо заинтересован лично главный тренер английского клуба Брендан Роджерс. Существует вероятность, что «Лестер» попытается арендовать Филиппе.

28-летний полузащитник сыграл 12 матчей за «Барселону» в прошлом сезоне чемпионата Испании, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Филиппе Коутиньо, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Super fanat
13 Июня 2021, 21:13

А неплохой для него вариант. Главное, чтобы не испортил достаточно гармоничную систему в Лестере. Всё-таки у каждого в клубе есть свои функции и каждый выкладывается на полную. Да и АПЛ не даст расслабиться.

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