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​Президент «Тоттенхэма» дал понять, что Кейну будет сложно уйти

13 Июня 2021, 11:57,

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви дал понять, что нападающему Гарри Кейну будет сложно уйти в другой клуб летом.

«Я не собираюсь говорить о каком-то футболисте публично. Могу лишь сказать, что разочарование Кейна по поводу отсутствия трофеев разделяют все – я, болельщики, остальные футболисты. Мы все хотим побеждать.

Когда Фабио Паратичи [новый футбольный директор «Тоттенхэма» с 1 июля – прим.] придёт, ему предстоит столкнуть с этим вопросом – какие игроки останутся, а кто будет искать другой клуб. Есть рынок. Не всегда возможно найти точку соприкосновения между тем, чего хотим мы, и тем, чего хотят другие клубы. Мы сделаем всё, что лучше для «Тоттенхэма», - сказал Леви клубной пресс-службе.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Трансферы футбола - лето 2021, Даниэль Леви
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Комментарии (2)
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0
joood
13 Июня 2021, 12:15

Ну что пацаны, как там ваши ставочки на евро??? Если уже успел слить банк,
вот норм сайт я там уже несколько лет зависаю king-ball.ru

0
Super fanat
13 Июня 2021, 12:05

Короче, платите 100 млн. минимум или разговора не будет :) А у Тоттенхэма иначе и быть не может, учитывая, что президент тот же и как продавали Бэйла, Модрича.

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