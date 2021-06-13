​Президент «Тоттенхэма» дал понять, что Кейну будет сложно уйти

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13 Июня 2021, 11:57,
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Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви дал понять, что нападающему Гарри Кейну будет сложно уйти в другой клуб летом.
«Я не собираюсь говорить о каком-то футболисте публично. Могу лишь сказать, что разочарование Кейна по поводу отсутствия трофеев разделяют все – я, болельщики, остальные футболисты. Мы все хотим побеждать.
Когда Фабио Паратичи [новый футбольный директор «Тоттенхэма» с 1 июля – прим.] придёт, ему предстоит столкнуть с этим вопросом – какие игроки останутся, а кто будет искать другой клуб. Есть рынок. Не всегда возможно найти точку соприкосновения между тем, чего хотим мы, и тем, чего хотят другие клубы. Мы сделаем всё, что лучше для «Тоттенхэма», - сказал Леви клубной пресс-службе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн, Трансферы футбола - лето 2021, Даниэль Леви
Ну что пацаны, как там ваши ставочки на евро??? Если уже успел слить банк,
вот норм сайт я там уже несколько лет зависаю king-ball.ru
Короче, платите 100 млн. минимум или разговора не будет :) А у Тоттенхэма иначе и быть не может, учитывая, что президент тот же и как продавали Бэйла, Модрича.