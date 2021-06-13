​Президент «Тоттенхэма» дал понять, что Кейну будет сложно уйти

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви дал понять, что нападающему Гарри Кейну будет сложно уйти в другой клуб летом.

«Я не собираюсь говорить о каком-то футболисте публично. Могу лишь сказать, что разочарование Кейна по поводу отсутствия трофеев разделяют все – я, болельщики, остальные футболисты. Мы все хотим побеждать.

Когда Фабио Паратичи [новый футбольный директор «Тоттенхэма» с 1 июля – прим.] придёт, ему предстоит столкнуть с этим вопросом – какие игроки останутся, а кто будет искать другой клуб. Есть рынок. Не всегда возможно найти точку соприкосновения между тем, чего хотим мы, и тем, чего хотят другие клубы. Мы сделаем всё, что лучше для «Тоттенхэма», - сказал Леви клубной пресс-службе.