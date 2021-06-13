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​Бернарду Силва хочет уйти из «Манчестер Сити»

13 Июня 2021, 10:52,

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хочет уйти из «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на информацию журналиста Данкана Каслса. По данным источника, Силва больше не ощущает тебя основным игроком команды на фоне прогресса Фила Фодена, сильного сезона Илкая Гюндогана и присутствия в команде других творческих игроков атаки.

Интерес к Бернарду Силве проявляют «Атлетико» и «Барселона». В случае с каталонским клубом в сделку может быть включён вингер Усман Дембеле, чей контракт рассчитан до завершения следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Бернарду Силва
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
13 Июня 2021, 12:09

В Атлетико! Тогда окончательно закрепятся в статусе равных Реалу и Барсе. Остальным же, в свою очередь, будет даже тяжело догнать их в гонке за чемпионство. Анчелотти, пусть и опытный, но ему нужно будет время на адаптацию, а Атлетико стартанёт из места в карьер.

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