Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хочет уйти из «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на информацию журналиста Данкана Каслса. По данным источника, Силва больше не ощущает тебя основным игроком команды на фоне прогресса Фила Фодена, сильного сезона Илкая Гюндогана и присутствия в команде других творческих игроков атаки.

Интерес к Бернарду Силве проявляют «Атлетико» и «Барселона». В случае с каталонским клубом в сделку может быть включён вингер Усман Дембеле, чей контракт рассчитан до завершения следующего сезона.