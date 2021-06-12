​«Тоттенхэм» объявил о назначении Паратичи директором

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12 Июня 2021, 19:19,
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Как и ожидалось, Фабио Паратичи будет работать в «Тоттенхэме». С 1 июля известный функционер займёт должность управляющего директора «шпор» по футбольной части. Информацию подтвердила пресс-служба лондонцев.
Напомним, Фабио Паратичи ранее работал на аналогичной должности в «Ювентусе». В мае было объявлено о том, что контракт Паратичи с туринским клубом продлён не будет.
В настоящий момент «Тоттенхэм» занят поиском нового главного тренера. Последние слухи говорят о том, что команду примет Паулу Фонсека, который последние два сезона провёл в итальянской «Роме».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Фабио Паратичи