​«Тоттенхэм» объявил о назначении Паратичи директором

Как и ожидалось, Фабио Паратичи будет работать в «Тоттенхэме». С 1 июля известный функционер займёт должность управляющего директора «шпор» по футбольной части. Информацию подтвердила пресс-служба лондонцев.

Напомним, Фабио Паратичи ранее работал на аналогичной должности в «Ювентусе». В мае было объявлено о том, что контракт Паратичи с туринским клубом продлён не будет.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занят поиском нового главного тренера. Последние слухи говорят о том, что команду примет Паулу Фонсека, который последние два сезона провёл в итальянской «Роме».