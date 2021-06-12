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​«Тоттенхэм» объявил о назначении Паратичи директором

12 Июня 2021, 19:19,

Как и ожидалось, Фабио Паратичи будет работать в «Тоттенхэме». С 1 июля известный функционер займёт должность управляющего директора «шпор» по футбольной части. Информацию подтвердила пресс-служба лондонцев.

Напомним, Фабио Паратичи ранее работал на аналогичной должности в «Ювентусе». В мае было объявлено о том, что контракт Паратичи с туринским клубом продлён не будет.

В настоящий момент «Тоттенхэм» занят поиском нового главного тренера. Последние слухи говорят о том, что команду примет Паулу Фонсека, который последние два сезона провёл в итальянской «Роме».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Фабио Паратичи
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