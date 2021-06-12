Мойес продлил контракт с «Вест Хэмом»

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес продлил сотрудничество с «молотобойцами». Об этом рапортует пресс-служба английского клуба. Стороны подписали трудовое соглашение на три года.

«Рад продлить контракт. Меня все устраивает в «Вест Хэме», хочу дальше развивать этот проект. Мы уже многого добились, но большая часть еще впереди. Мои взгляды полностью совпадают с позицией руководства», - приводит слова шотландского специалиста пресс-служба лондонского клуба.

Прошлый сезон «Вест Хэм» завершил на шестом месте в английской Премьер-лиге, получив путевку в еврокубки.