Анчелотти хочет усилить «Реал» нападающим «Челси»

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12 Июня 2021, 13:23,
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Нападающий сборной Германии и лондонского «Челси» Тимо Вернер может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Согласно информации Daily Express, заинтересованность в услугах футболиста проявляет мадридский «Реал».
Новый главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти является инициатором покупки Вернера. Итальянец уже обратился к руководству с просьбой подписать немецкого голеадора.
Тимо перешел в стан «пенсионеров» летом 2020 года. Игрок подписал долгосрочный трудовой договор до середины 2025 года.
В прошлом сезоне чемпионата Англии форвард сыграл 35 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и восемью ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Трансферы футбола - лето 2021, Тимо Вернер
Реал больше подходит Вернеру чем Челси. От трансфера выйграют все.
а потом в половине сезона надо будет думать как избавится от Карлы и его покупок