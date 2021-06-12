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Анчелотти хочет усилить «Реал» нападающим «Челси»

12 Июня 2021, 13:23,

Нападающий сборной Германии и лондонского «Челси» Тимо Вернер может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Согласно информации Daily Express, заинтересованность в услугах футболиста проявляет мадридский «Реал».

Новый главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти является инициатором покупки Вернера. Итальянец уже обратился к руководству с просьбой подписать немецкого голеадора.

Тимо перешел в стан «пенсионеров» летом 2020 года. Игрок подписал долгосрочный трудовой договор до середины 2025 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии форвард сыграл 35 поединков, отметившись шестью забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Карло Анчелотти, Трансферы футбола - лето 2021, Тимо Вернер
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Комментарии (2)
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0
Zenituwka
12 Июня 2021, 14:18

Реал больше подходит Вернеру чем Челси. От трансфера выйграют все.

0
ARTUR
12 Июня 2021, 13:46

а потом в половине сезона надо будет думать как избавится от Карлы и его покупок

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